Slachtoffer raakt tanden kwijt na mishandeling

Hij sprak hierop surveillerende politieagenten aan en die zijn op zoek gegaan naar de verdachte. Van camerabeelden werd de verdachte herkend en is hij even later in een café aan de Nieuwstraat in Terneuzen aangehouden. De verdachte, een 23-jarige inwoner van Terneuzen, is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij verder over de zaak werd gehoord. Na het afleggen van een verklaring is de verdachte vanmiddag weer in vrijheid gesteld. Er zal proces-verbaal tegen hem worden opgemaakt.