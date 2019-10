Tilburger aangehouden voor overval op tankstation Spoorlaan

De verdachte liep daar vrijdag rond 06.30 uur het pompstation binnen, opvallend genoeg met een oranje veiligheidshesje aan. Hij bedreigde de pompbediende met een mes en eiste geld. Nadat hij een hoeveelheid bankbiljetten uit de kassalade gegraaid had ging hij er te voet vandoor. Uit de duidelijke camerabeelden bleek al snel dat de verdachte zeer vermoedelijk een bekende van de politie was. Die persoon, een Tilburger van 54 jaar oud, werd in de vroege nacht in zijn woning in Tilburg aangehouden.