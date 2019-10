Verdachte van mishandeling meldt zich op politiebureau

Een van de mannen, een 21-jarige Souburger, zou zijn aangevallen door de ander. Hij verklaarde onder andere met een schep te zijn geslagen en raakte hierdoor licht gewond. Omdat er verschillende getuigen van het gebeuren waren geweest konden de agenten getuigenverklaringen en een aangifte opnemen en is het onderzoek gestart.

De verdachte, een 30-jarige Vlissinger, was er inmiddels vandoor, maar heeft zich later in de nacht gemeld op het politiebureau. Hij is aangehouden en naar een politiecellencomplex overgebracht. Daar zit hij nog vast en wordt hij gehoord. De politie doet verder onderzoek naar de aanleiding en toedracht van de vechtpartij en mishandeling.