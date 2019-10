Verdachten van diefstal jas aangehouden

Goes - Vannacht meldden omstanders dat er rond 03.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag een vechtpartij gaande was bij de Oude Vismarkt in Goes. Agenten kwamen ter plaatse en hoorden het verhaal van betrokkenen aan. De schermutseling bleek te gaan over een jas en een vest die even tevoren waren gestolen uit een kroeg.