Politie zoekt getuigen van mishandeling

De politie zou graag in contact komen met getuigen die rondom de genoemde tijdstippen en in de omgeving van de genoemde adressen iets gezien hebben. De politie wil ook graag in contact komen met de personen van de onbekende auto of met andere personen die over informatie beschikken die tot de oplossing van deze zaak kunnen bijdragen.

Heeft u iets gezien of beschikt u over andere informatie waarmee deze zaak zou kunnen worden opgelost? Vul dan het onderstaande meldformulier in of bel met 0900-8844. U kunt ook anoniem uw melding doorgeven via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.

(2019478428)