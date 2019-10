Gewonden navechtpartij

De politie kreeg rond 23.30 uur een melding dat zich in een woning aan de Grote Buntedijk in Nunspeet personen zouden bevinden die betrokken waren geweest bij een steekincident in een woning aan de Berkenweg in Doornspijk.

Agenten troffen in de woning in Nunspeet twee gewonde mannen(18 en 25 jaar) aan. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De 18-jarige man kon na behandeling van zijn verwondingen het ziekenhuis verlaten.

Uit een eerste onderzoek blijkt dat eerder op de avond in een woning aan de Berkenweg in Doornspijk een vechtpartij was geweest waarbij de twee mannen gestoken waren. Een 37-jarige man werd aangehouden als verdachte van dit steekincident.

Een 35-jarige man die ook in de woning was, werd bij de vechtpartij geslagen en raakte daarbij gewond aan zijn gezicht. Ook hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Een 32-jarige man is hiervoor aangehouden op verdenking van zware mishandeling.

De politie is een onderzoek gestart om te achterhalen wat zich exact heeft afgespeeld in de woning aan de Berkenweg in Doornspijk.

2019478375 HP