Haarlemse met geweld beroofd en betast door man; politie zoekt getuigen

Rond 01.00 uur fietste de Haarlemse naar huis toen zij tegenover het Reinaldahuis een tegemoetkomende fietser passeerde. De vrouw werd hierdoor gedwongen om over het voetpad te fietsen en zag dat de fietser omkeerde en achter haar aan kwam. Het slachtoffer stopte en de man op de fiets remde ook af. Ineens kreeg de vrouw van de man een duw waardoor zij op de grond viel. De man gaf het slachtoffer vervolgens een klap in het gezicht, pakte daarna de vrouw bij haar schouders en drukte haar op deze manier op de grond. De belager van de Haarlemse begon daarna in haar zakken te voelen en betastte haar. Het slachtoffer wist zich weg te draaien en voordat zij het wist, was de man verdwenen. Hij fietste over de Leonard Springerlaan in de richting van de Prins Bernhardlaan. De man wist wel de telefoon van de Haarlemse te stelen.

Het slachtoffer kon vertellen dat het om een blanke man van ongeveer 1,90 meter gaat en dat hij een tenger postuur heeft. Hij droeg een bomberjack, een donkere hoodie, een spijkerbroek en sneakers.

De politie heeft deze zaak in behandeling is op zoek naar getuigen die iets gezien hebben. Heeft u iets gezien tussen 01.00 en 01.15 uur in de omgeving van de Leonard Springerlaan? Deel dit dan met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2019207816