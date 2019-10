Politie zoekt getuigen mishandeling

Rond 08.00 uur stapte het slachtoffer de trein uit en stuitte op het perron op een groepje van 5 a 6 personen. De man raakte met hen in gesprek maar ineens sloeg de sfeer om. Het slachtoffer kreeg ineens klappen van de groep en viel daardoor op de grond. Na nog enkele schoppen geïncasseerd te hebben, vertrok de groep naar perron 2 waar zij de trein richting Enkhuizen hebben gepakt. Een omstander schakelde de politie in die vijf mannen op het station in Enkhuizen kon aanhouden. De verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

De politie onderzoekt deze mishandeling en mogelijke poging tot beroving en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien? Bel dan met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2019207148