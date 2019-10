Dodelijk schietincident Jacob Krausstraat

Rond half 2 in de nacht worden er schoten gelost op straat. Buurtbewoners bellen de politie terwijl de schutter er te voet vandoor gaat. Als de hulpdiensten ter plaatse komen wordt het slachtoffer gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar overlijdt hij aan zijn verwondingen. De identiteit van het slachtoffer is bekend en de nabestaanden zijn in kennis gesteld. Het gaat om de 29-jarige Amsterdammer Brennan D. Hij is een bekende van de politie.

De schutter is in de richting van de Cornelis Lelylaan/Sloterplas weggerend en droeg vermoedelijk een zwart/grijze jas met capuchon van het merk The North Face.

De politie is een onderzoek gestart en spreekt graag met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord, of eventueel camerabeelden van het incident? Of heeft u andere informatie dat kan bijdragen aan het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier.