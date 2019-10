Zeven personen aangehouden na steekincident Marktweg

Agenten kregen rond 02.00 uur de melding van een vechtpartij in een portiek aan de Marktweg. Daar troffen zij drie personen aan die onder het bloed zaten. Bij het zien van de agenten ging een persoon een woning binnen. Uiteindelijk deed een van de aanwezigen in de woning de deur open voor de agenten. Het slachtoffer had zich in het tuinhuisje verstopt. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis waar hij aan zijn verwoningen is behandeld. De personen die op dat moment in de woning waren zijn samen met de personen in het portiek aangehouden als verdachte van het steekincident.



Het gaat om een 26-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats, een 31-jarige man uit Oud-Alblas, twee mannen uit Den Haag van 33 en 57 jaar en drie mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats van 26, 35 en 41 jaar oud.



Zij zijn overgebracht naar het politiebureau waar hun betrokkenheid bij dit steekincident wordt onderzocht.