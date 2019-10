Getuigen gezocht van vernieling woning Anna Blamanhove

Bij de politie kwam de melding binnen van een vernieling aan een woning aan de Anna Blamanhove. In de buurt van de woning werd een voorwerp aangetroffen dat momenteel wordt onderzocht. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van de vernieling en roept getuigen op zich te melden.



Oproep getuigen

We komen graag in contact met mensen die in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober iets gezien of gehoord hebben wat mogelijk met deze vernieling te maken heeft. Heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie in Zoetermeer via 0900-8844.