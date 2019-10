Bruiloftsgasten slachtoffer van inbraak

Tegen middernacht kwam het eerste echtpaar thuis van het feest. Terwijl de vrouw van het stel binnen direct merkte dat er was ingebroken, zag haar echtgenoot nog enkele personen wegrennen door de brandgang. Een daarvan droeg donkere kleding met een capuchon over het hoofd. Enige tijd later bleek dat het stel niet het enige slachtoffer was van inbraak. Op nog in ieder geval twee andere adressen in Rijen, eveneens van mensen die op dezelfde bruiloft waren geweest, bleek te zijn ingebroken. In alle gevallen werd voornamelijk contant geld buitgemaakt. De politie is een onderzoek gestart.