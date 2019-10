Eenzijdig ongeval, vermoedelijk door rijden onder invloed drugs

De bestuurder van de auto, een 25-jarige inwoner van Yerseke, moest een speekseltest ondergaan omdat het vermoeden was dat hij onder invloed van drugs in de auto reed. Hij testte positief op het gebruik van THC. Van hem is een bloedproef afgenomen door een arts. Dit bloedmonster wordt opgestuurd naar het NFI. Als de uitslag met betrekking tot de hoeveelheid gebruikte softdrugs bekend is, beslist de officier van justitie over de verdere stappen die worden ondernomen. Het rijbewijs van de 25-jarige man is ingenomen door de politie. Bij hem in de auto zat een 17-jarige jongen uit Wissenkerke. Hij is ter controle mee naar het ziekenhuis genomen door ambulancemedewerkers.