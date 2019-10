Kringloopwinkel Waalwijk bestolen van kas en collectebussen

Vandaag werd de beheerder van de Kringloopwinkel er op geattendeerd dat er een ruit van de winkel was ingeslagen. Hij ging poolshoogte nemen en zag al gauw dat de kassalade uit de kassa was verdwenen. Toen hij verder op onderzoek uit ging kwam hij ook tot de ontdekking dat drie collectebussen verdwenen waren. In die bussen, waarvan er een bestemd was voor KiKa en de andere twee voor de voedselbank, zal al gauw zo’n 1000 euro. De politie doet onderzoek naar deze laffe diefstal.