Man draait door en slaat met stuk hout om zich heen

Agenten zijn met spoed ter plaatse gegaan, maar zagen in eerste instantie niets. Ineens stond de betreffende man echter naast hun dienstvoertuig met een end hout in zijn handen. Eén van de agenten is uitgestapt en heeft de man bewogen om het stuk hout op de grond te leggen. Dat deed hij ook en hierop werd de man wat rustiger. De man, een 31-jarige inwoner van Oud Gastel, is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. De man was vermoedelijk onder invloed van cocaïne en alcohol.

Uit onderzoek bleek dat hij bij een geparkeerde auto schade had veroorzaakt. De eigenaar van de auto doet aangifte. De verdachte zit nog vast en wordt vandaag gehoord.