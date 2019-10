Man maakt melding van schietincident

De politie heeft rechercheurs opgeroepen om onderzoek te doen aan de auto. Medewerkers van Forensische Opsporing kwamen ter plaatse. Op het eerste gezicht waren er geen aanwijzingen te vinden dat er daadwerkelijk geschoten was op de auto. Het voertuig is daarom in beslag genomen en weggesleept om er verder onderzoek aan te doen.

Ook is onderzoek gedaan op de plaats waar het vermeende schietincident zou hebben plaatsgevonden. Dat was op de mr. FJ Haarmanweg in Terneuzen.

De 30-jarige man is meegegaan naar het politiebureau voor het doen van aangifte. Uit onderzoek bleek dat hij nog een celstraf had openstaan. De man is aangehouden en overgebracht naar een huis van bewaring.

In de woning waar de man verbleef zijn door de politie materialen gevonden die gebruikt worden bij hennepkwekerijen. Ook werd 78 gram gedroogde henneptoppen aangetroffen. Deze goederen zijn vernietigd.