Man met glas in gezicht geslagen

Bij die vechtpartij zou een 36-jarige man uit Roemenië in zijn gezicht zijn geslagen met een glas. Hij raakte gewond als gevolg hiervan. De verdachte zou een bekende zijn van hem. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan en de verdachte is even later door agenten aangehouden in de Rijnstraat. De verdachte is eveneens afkomstig uit Roemenië en heeft een onbekende woonplaats. Het betreft een man van 32 jaar. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij nog vast zit. De man wordt zondag verder gehoord over het voorval.