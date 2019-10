Minderjarigen bedreigen Vlissinger

Dit gebeurde rond 00.45 uur in de omgeving van de Koudenhoek in Vlissingen. Het slachtoffer en zijn vriendin kwamen thuis en zagen de twee jongens bij hun woning staan. Ze praatten nogal hard en het slachtoffer maakte daar een opmerking over. Ineens haalde één van de twee jongens een op een vuurwapen gelijkend voorwerp tevoorschijn en richtte dat op de man. Buurtbewoners kwamen op de herrie af. De politie is gebeld en in de tussentijd hielden buurtbewoners een oogje op de twee jongens. Toen agenten ter plaatse kwamen rende één van de jongens weg. Hij is achterhaald door de agenten.

Beide jongens (afkomstig uit Vlissingen en Middelburg) zijn overgebracht naar een politiecellencomplex. Ze zullen zondag gehoord worden. Het voorwerp waarmee gedreigd zou zijn is nog niet aangetroffen. De man heeft aangifte gedaan van bedreiging en van zijn vriendin is een getuigenverklaring opgenomen. De politie onderzoekt de zaak verder.