Overval in Bosschenhoofd, verdachte aangehouden

Rond 13.45 uur vond de overval plaats. De overvaller bedreigde de medewerkster met het steekwapen. De man zag kans om de kassa leeg te halen. Uit onderzoek dat volgde bleek wie de overvaller was. De aangehouden verdachte was eerder als klant aanwezig geweest bij het bedrijf. De man is vanmorgen om 08.00 uur in een woning in Bosschenhoofd aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex en wordt daar gehoord door rechercheurs.