Politie moet fors optreden bij ordeverstoring tijdens festival in Moergestel

Rond 01.30 uur werd er politieassistentie gevraagd bij een festival in een tent aan de Hild in Moergestel. Om onbekende rede was een aantal van de voornamelijk minderjarige bezoekers in gevecht geraakt met de beveiliging. Toen de politie met twee eenheden ter plaatse kwam, lukte het in eerste instantie om de partijen te scheiden en leek het er op dat de rust was wedergekeerd. Kort daarop laaide er echter opnieuw een vechtpartij op tussen beveiliging en bezoekers. Dit maal liep de zaak uit de hand omdat een honderdtal jongeren zich er mee gingen bemoeien. Zo’n veertig daarvan keerden zich daadwerkelijk en met extreem geweld tegen de politie, onder meer door met dranghekken naar hen te gooien en op hen in te schoppen en slaan.

Op linie

Samen met twee toegesnelde politie-hondengeleiders kozen de agenten er vervolgens voor om op linie te gaan optreden in een poging het plein schoon te vegen. Daarbij werden de wapenstok en politiehonden ingezet. Enkele van de agressieve jongeren, vermoedelijk een vijftal, werd ook daadwerkelijk door een politiehond gebeten. Uiteindelijk lukte het de politie om de rust terug te krijgen op het plein. Er werd vooralsnog één aanhouding verricht.

Extreem geweld

De politie is geschrokken van het extreme geweld en de agressie waarmee de jongeren zich tegen hen keerden. Geweld tegen de politie is onacceptabel en elk incident is er één te veel. Over die grens gaan, accepteren wij niet. Al jaren voert de politie samen met het Openbaar Ministerie stevig beleid op het gebied van geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners. De onderzoeken daartegen worden met voorrang opgepakt en er wordt zwaarder gestraft.