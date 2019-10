Twee auto-inbrekers aangehouden na melding oplettende getuige

Agenten waren op zoek naar de twee omdat een getuige had gezien dat er was ingebroken in een auto die geparkeerd stond aan de Augustalaan in Bergen op Zoom. De getuige gaf een duidelijk signalement van beide inbrekers door en agenten zijn in de omgeving gaan zoeken. Ook was de looprichting bekend van de twee. De man werd even later in de Borgvlietsedreef aangehouden. Hij probeerde zich nog te verstoppen. De vrouw is aangehouden in de Guido Gezellelaan.

De politie heeft contact opgenomen met de eigenaar van de auto. Hij heeft aangifte gedaan. Het is nog niet duidelijk of er iets is weggenomen uit de auto, er is wel schade ontstaan.