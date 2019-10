Getuigen gezocht van steekincident

Op dat tijdstip kwam bij de politie een melding binnen dat er een man door vrienden binnen was gebracht in het ziekenhuis. Hij zou gewond zijn geraakt aan zijn hals bij een steekincident aan de Braak. Onder een tribune van het stadion daar trof de politie inderdaad bloedsporen aan. Verder was de plek verlaten. Daarop is ter plaatse technisch onderzoek verricht en ook wordt gekeken of er bruikbare camerabeelden zijn.

Het slachtoffer, een 23-jarige man uit Beek en Donk, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld en ligt nog op de Intensive Care voor herstel.