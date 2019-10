Identiteit slachtoffer drugslab bekend

De politie ging vrijdag 25 oktober rond 02.45 uur ter plaatse aan de Spekstraat in De Dungen na een melding. In een kasgebouw achter een woonhuis werd vervolgens een drugslab aangetroffen. Hier was vermoedelijk iets mis gegaan in het productieproces, waarna een explosie had plaats gevonden. In het lab lag het lichaam van een dode man die waarschijnlijk in het lab aan het werk was en bij de explosie om het leven is gekomen. Na uitgebreid onderzoek bleek dit een 36-jarige man uit Kerkrade te zijn.