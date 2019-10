Aanhoudingen bij diefstal oogst hennepkwekerij

Melding

Kort na middernacht kwam een melding binnen dat er in de Beatrixstraat in Landgraaf iets aan de hand was. Een burger had last van geluidsoverlast uit de betreffende woning en wilde de bewoners daarop attenderen. Een man deed de deur open en probeerde hem naar binnen te trekken. Dat lukte niet waarna de burger er vandoor ging. De man ging hem achterna en deelde vervolgens enkel klappen uit. Vervolgens werd de politie gealarmeerd.

Hennepplantage

Een politiepatrouille die poolshoogte ging nemen trof in de betreffende woning vier personen, maar ook de resten van een hennepplantage aan. Deze plantage was net geoogst.

Het viertal vertelde dat er meerdere mannen de woning waren binnen gedrongen, die de geoogste hennep onder bedreiging van een wapen meegenomen hadden.

Onderzoek

Uit getuigenverklaringen en verder onderzoek kwam de politie op het spoor van twee mannen uit het westen van het land.

Deze twee, van 24 en 26 jaar, konden zaterdagmiddag in Ridderkerk aangehouden worden.

Aanhoudingen

De vier mannen die zich in de woning aan de Beatrixstraat bevonden, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag ook aangehouden op basis van overtreding van de Opiumwet. Het gaat om de bewoner van het pand, twee personen uit Kerkrade en een man uit Heerlen. Inmiddels zijn ze in vrijheid gesteld maar zullen zich later moeten verantwoorden voor de rechter.

Het tweetal uit Ridderkerk zit nog vast op verdenking van diefstal met geweld.