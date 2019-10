Ramkraak juwelier Stationsstraat

Rond 6.30 uur ramde een auto met daarin enkele personen de pui van de juwelierszaak.

De verdachten gingen er na de kraak vervolgens in een andere, donkerkleurige, auto vandoor.

Onderzoek

Op de Stationssttraat is technisch en tactisch onderzoek opgestart. Onderzocht wordt of de verdachten daadwerkelijk binnen in de winkel zijn geweest en of ze iets buit gemaakt hebben. Op dit moment is niet bekend om hoeveel verdachten het precies gaat.

Met verschillende eenheden heeft de politie gezocht naar de verdachten, maar ze zijn nog niet aangetroffen. Door de ligging van Maastricht is ook de Belgische politie in kennis gesteld.

De ramauto die is achtergebleven wordt onder andere op sporen onderzocht.

Getuigen

De politie is zoek naar getuigen. Mensen die zondagochtend rond 6.30 uur op de Stationsstraat of in de omgeving daarvan iets opvallends gezien hebben, een donkerkleurige auto voorbij hebben zien komen of andere – voor het onderzoek relevante – informatie hebben, worden verzocht contact op te nemen via 0900-8844. Anoniem kan dit ook via de tiplijn van M (Meld Misdaad Anoniem) via 0800-7000.

Burgers of getuigen die beschikken hebben over camerabeelden waarop bijvoorbeeld de ramkraak of de gebruikte voertuigen te zien zijn, kunnen deze via het tipformulier uploaden.