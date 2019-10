Politie zoekt getuigen van gewapende woningoverval aan Stadhoudersstraat

Heb je gisteravond tussen 22.00 en 24.00 uur iets opvallends gezien in de omgeving van de Stadhoudersstraat? Of woon je in de buurt en heb je camera’s aan je woning hangen? Dan kan het zijn dat jij belangrijke informatie voor het onderzoek hebt! De recherche wil dan graag met je spreken. Neem contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 onder vermelding van zaaksnummer: 2019479730. Beelden uploaden kan ook via onderstaande link.

2019479730 ^MB