Politie houdt in rechercheonderzoek geweldsincidenten vier verdachten aan

Maandagochtend werden in alle vroegte in een woning in Gronau (D) en op een adres in Zwolle twee mannen als verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij een poging tot moord en het uitlokken van een moord. De verdachten betreffen een 26-jarige man uit Zwolle en een 25-jarige man zonder vast woon –of verblijfplaats. Naar aanleiding van recente geweldincidenten in Zwolle en het risico op verdere escalatie is met grote prioriteit gezocht naar de verantwoordelijken en de onderliggende aanleiding bij die incidenten. Twee van deze gewelddadige incidenten vonden plaats in een woonwijk. Waaronder het schietincident op zondag 22 september in de wijk Stadshagen. Dat leidde tot grote onrust in de directe woonomgeving.