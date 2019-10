Berovingen in Almere; politie zoekt getuigen

De allereerste beroving vond plaats aan de Bivak in Almere-Haven. Een 23-jarige man werd rond 17.45 uur aangesproken door een donker getinte jongen met ‘Hey Bro’. Omdat hij dacht dat de jongen hem iets wilde vragen, stopte hij. Maar toen hij stil stond om te horen waarmee hij de jongen kon helpen zei hij: “Ik wil die Earpods die je in je oren hebt”. Het slachtoffer rende weg waarna de jongen achter hem aan rende en bedreigde. Uiteindelijk is het niet gelukt om de draadloze oordopjes te ontvreemden.

Een 17-jarige jongen uit Almere is ter hoogte van de Markenlaan/Zuidmark onder bedreiging van een mes door twee personen beroofd van zijn draadloze oordopjes.

Daarna krijgt de politie een melding binnen van een beroving ter hoogte van de bushalte Seizoenenbuurt Zuid in Almere Buiten. Hier is een 19-jarige jongen door vier jonge mannen onder bedreiging van een mes (en mondelinge bedreiging met een vuurwapen) beroofd van zijn oordopjes en zijn handschoenen.

Signalement

De politie is op zoek naar:

De verdachte die in alle drie de gevallen wordt genoemd: een donkergetinte jonge man van rond de 17/19 jaar met een zwarte Nike jas en een zwarte trainingsbroek van vermoedelijk het merk adidas.

De andere verdachte die bij twee van de drie berovingen is genoemd. Een jongen van waarschijnlijk rond de 15 jaar met een normaal postuur. Hij droeg een blauw spijkerbroek en een zwarte jas van het merk North Face.