Beroofd van draadloze oordopjes in Amersfoort

Het slachtoffer reed die avond iets na tien uur op zijn fiets over het fietspad aan de Ringweg-Kruiskamp. Hij reed in de richting van de Van Randwijcklaan. Ter hoogte van de Adventkerk, kwam hem een scooter tegemoet gereden met daarop twee jongens. Aanvankelijk passeerde de scooter hem, maar kennelijk keerden de jongens even verderop want het slachtoffer zag dat hij door hen weer werd ingehaald. Even verderop blokkeerden de beide jongens de weg voor hem en dwongen het slachtoffer te stoppen. De jongen die achterop de scooter zat, greep het slachtoffer vast. De beide daders dreigden geweld te gebruiken en eisten de draadloze oordopjes die het slachtoffer in zijn oren droeg en het bijbehorende doosje.



De beide jongens die op de scooter zaten, hadden hun capuchons over hun hoofden getrokken. Daardoor kon het slachtoffer hun gezichten niet zien. Wel heeft hij gezien dat de beide daders zwarte kleding droegen. Beide daders hadden een normaal postuur. Doordat zij op de scooter zaten, kon het slachtoffer hun lengte niet goed inschatten. Vermoedelijk waren de twee daders rond de 18 à 19 jaar oud. De scooter waarop de daders zaten, had voorop een groot windscherm.



Getuigen gezocht

De recherche in Amersfoort wil weten welke twee jongemannen verantwoordelijk zijn voor deze beroving. Heeft u de beide jongens zien rijden op hun scooter? Heeft u deze straatroof gezien of weet u wie hiervoor verantwoordelijk zijn? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of bel anoniem via 0800-7000.