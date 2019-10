Beroving op de P.C. Staalweg te Bilthoven

Het slachtoffer stond samen met een vriend op het veldje tussen de P.C. Staalweg en korfbalvereniging ‘Nova’ in Bilthoven. Er kwam een scooter aanrijden met hierop twee jongens. De jongens op de scooter stopten op enkele meters afstand van het slachtoffer. Opeens werd het slachtoffer door een van de jongens bedreigd met een machete (een kapmes). De tweede jongen bedreigde hem met een grote schroevendraaier. De daders wilden geld van het slachtoffer. Het slachtoffer wist echter te ontkomen en hij belde met de politie.



Van beide daders is een goed signalement bekend.



Dader I bestuurde de scooter waarop de beide jongens kwamen aanrijden. Hij zag er als volg uit:

een jongen/jongeman van tussen de 15 en 19 jaar oud met een blanke huidskleur, vermoedelijk van autochtone komaf

hij was ongeveer 1.75 meter lang

hij had een gezet postuur en donkerblond haar

hij droeg een zwarte nylon jas van merk Nike

Dader II zat achterop de scooter. Hij bedreigde het slachtoffer met een machete. Hij zag er als volgt uit:

een jongen van tussen de 17 en 20 jaar oud met een donkere huidskleur, mogelijk van Afrikaanse komaf

hij was ongeveer 1.85 meter lang

hij had een normaal postuur en heel kort zwart haar

hij had een beetje pukkelig gezicht

hij droeg een dik, blauw vest met een capuchon

hij droeg een joggingbroek in een donkere kleur



Getuigen gezocht

Heb je de straatroof zien gebeurdn of weet je wie deze beroving heeft gepleegd? Bel dan met de politie via 0900-8844 of bel anoniem via 0800-7000.