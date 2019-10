Draadloze oordopjes opnieuw doelwit straatroof

Het 19-jarige slachtoffer in deze zaak werd al fietsend op het viaduct over de Hanzeboulevard vlakbij het woonwarenhuis Ikea door twee personen op een snorfiets klemgereden en beroofd. Onder bedreiging van geweld moest hij zijn draadloze oordopjes afstaan. De daders gingen er daarna vandoor. Van de daders is bekend dat zij rond de 17 à 18 jaar oud waren. Beide droegen donkere kleding waaronder trainingsbroeken. Ze hadden hun capuchons voor hun gezichten getrokken, waardoor hun gezichten niet goed zichtbaar waren.



Iets gezien? Bel de recherche!

Mogelijk heeft u de straatroof gezien, of weet u wie hierbij betrokken zijn. Neem in dat geval contact op met de recherche in Amersfoort via 0900-8844 of bel anoniem via 0800-7000. Uw tip is belangrijk om deze zaak te kunnen oplossen.