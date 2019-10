Glasgerinkel en vluchtroutes; nieuwe vragen over overleden man Zeist

Op zondagochtend 27 oktober werd in een woning aan de Vestdijklaan in Zeist het lichaam gevonden van een man. Buurtbewoners hadden bij de politie hun zorgen geuit omdat de man niet open deed en zijn gordijnen nog dicht waren. Toen agenten polshoogte gingen nemen troffen ze het lichaam van de man aan.

Na de vondst van het lichaam is een onderzoek ingesteld. Daarbij werd al snel duidelijk dat er in de betreffende nacht is ingebroken in de woning. Door getuigen is er tussen 01.00 en 01:30 uur ook glasgerinkel gehoord vanuit het huis. De politie roept getuigen op zich te melden als ze rond die tijd iets gezien of gehoord hebben vanuit het huis. Melden kan via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Ook bewoners van, of voorbijgangers op de Schaerweijdelaan in Zeist worden gevraagd hun herinneringen nog eens na te gaan. Mogelijk heeft de inbreker of hebben de inbrekers deze straat als vluchtroute gebruikt. De politie sluit overigens niet uit dat de inbreker of inbrekers later in de nacht de woning nogmaals hebben bezocht. Ook bijzonderheden die later in de nacht zijn gezien kunnen dus van belang zijn voor het onderzoek.

Op dit moment is het onderzoek nog gaande naar de oorzaak van overlijden van de 69-jarige man. Het is op dit moment ook nog onduidelijk is of er een relatie is tussen de inbraak en het overlijden van de man.