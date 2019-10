Snackbareigenaar verjaagt gewapende overvaller

Rond vijf over half negen liep de dader gewapend met een pistool de snackbar in de Gruttostraat binnen. Hij droeg een capuchon over zijn hoofd en een sjaal voor zijn mond. De eigenaar van de snackbar bedacht zich geen moment en joeg de overvaller zijn snackbar uit. De dader vluchtte vervolgens weg via de Gansstraat en daarna richting de Laan van Soesbergen. Van hem is verder geen signalement bekend.



Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar de overvaller. Heeft u de overval gezien of heeft u de dader, mogelijk achtervolgd door de snackbareigenaar, zien rennen in de omgeving van de Gruttostraat? Bel dan met de politie via 0900-8844 of bel anoniem via 0800-7000.