Getuigenoproep steekincident op de Dam

Van de verdachte is het volgende signalement bekend:

Man

Tussen de 20 – 35 jaar oud

Licht getinte huidskleur

Droeg een zwarte jas

Reed op een zwarte scooter en had een helm op

De politie is op zoek naar deze man en spreekt graag met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord, of eventueel camerabeelden van het incident? Neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier.