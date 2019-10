Gewonde vrouw aangetroffen op de Hoorn; politie zoekt getuigen

Een passant trof de gewonde vrouw aan ter hoogte van het bedrijf Rijsbergen en alarmeerde de politie. Het is nog onduidelijk hoe de vrouw gewond is geraakt. Zij is overgebracht naar het ziekenhuis. De recherche in Gouda doet daar onderzoek naar en verzoekt getuigen, die iets verdachts hebben gezien op die locatie tussen zaterdag 26 oktober 22.30 uur en zondag 27 oktober 07.45 uur, zich te melden via 0900 – 8844.