Getuigen steekincident gezocht

Rond 22:00 uur vond er een steekincident plaats aan de Nieuwe Molstraat/Paviljoensgracht. Een 22-jarige man werd hierbij neergestoken door een onbekende man. Het slachtoffer lag zwaar bebloed met een steekwond op de grond. Het gaat volgens het slachtoffer mogelijk om een kale man met grijze camouflage kleding van ongeveer 25 jaar oud.



De exacte locatie waar het incident heeft plaatsgevonden blijft onduidelijk. Tijdens het voorval was er een groep jongeren op de plek van het incident aanwezig. De recherche is dringend op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Heeft u informatie voor de recherche? Meld dit dan telefonisch via 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000.