Vuurwapen, drugs en gestolen navigaties in kelderbox Delfshaven

De navigatie werd in de nacht van 23 op 24 oktober gestolen uit een auto. De politie wist de gestolen navigatie te herleiden naar een adres aan de Japarastraat. Daar bleek de gestolen navigatie in de kelderbox te liggen samen met een vuurwapen. In de woning lag een zak met 600 pillen. Later onderzoek wees uit dat dit om MDMA ging. Ook lagen er in de woning twee stroomstootwapens en wit poeder.



Een 19-jarige bewoner is aangehouden, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.