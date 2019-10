Yvonne Hondema hoofd operatie eenheid Rotterdam

Rotterdam - Yvonne Hondema (47) is benoemd als hoofd operatiën in de eenheid Rotterdam. Met de komst van Yvonne Hondema zijn de beide functies van hoofd operatiën in de eenheidsleiding weer bezet. Yvonne komt per 18 december over van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waar zij sinds 2017 de functie van hoofd bewaken en beveiligen vervulde. Binnen de NCTV was zij verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie van het stelsel bewaken en beveiligen van personen, objecten en diensten in het Rijksdomein.