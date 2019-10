Man en vrouw gewond na gewelddadige beroving

Na de melding zijn meerdere politie-eenheden meteen in de omgeving van ‘ de Dijken’ uitgebreid gezocht naar de daders, maar hebben deze niet meer aangetroffen. Het gaat om twee jonge mannen ongeveer 1 m 85 lang met een sportief postuur. Ze droegen allebei een zwarte jas met een bontkraag en een zwarte joggingbroek. Was u getuige van de beroving? Weet u wie deze twee jongemannen zijn of heeft u mogelijk camerabeelden waarop mogelijk te zien zijn? Laat het ons weten. U kunt tips doorgeven via 0900-8844 of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006.