Aanhouding na achtervolging

Iemand meldde dat de verdachte in een auto vertrokken was vanaf de Grote Gracht nadat hij de melder had mishandeld en dat hij daarbij tegen een auto aan was gereden die beschadigd was geraakt. Daarop gingen agenten ter plaatse en gaven de 20-jarige een stopteken, dat hij negeerde. Agenten zetten de achtervolging in en daarbij raakte de verdachte op de Condestraat een drietal voertuigen. Bij deze aanrijding raakte de auto van de verdachte zodanig beschadigd dat hij niet meer kon verder rijden. Agenten hielden de Maastrichtenaar aan. Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn. Zijn rijbewijs werd ingevorderd.