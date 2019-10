Twee verdachten aangehouden voor afpersing

De politie kreeg een melding van een vrouw uit Maastricht die vertelde dat haar stiefzoon werd vastgehouden door de twee verdachten en dat zij geld eisten. Het slachtoffer nam contact op met zijn stiefmoeder en vroeg haar om geld omdat hij anders voor zijn leven vreesde. Daarop belde de vrouw de politie die naar de woning en in de buurt ervan kwam. Toen korte tijd later het slachtoffer bij de woning in Maastricht aanbelde, kon hij de politie doorgeven waar de verdachten zich in welke auto bevonden. Daarop konden agenten in burger de twee verdachten aanhouden. De politie stelt een onderzoek in.