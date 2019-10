Getuigen gezocht van beroving

Rond 19.30 uur liep de vrouw op de Havenstraat toen er plotseling een man op haar afkwam. Onder bedreiging moest zij haar telefoon afstaan, waarna zij weg kon rennen. De vrouw ontkwam en schakelde de politie in. Agenten kwamen en zochten de man, maar vonden hem niet.



De politie heeft de zaak in onderzoek en vraag getuigen en mensen die meer weten over deze beroving om hun informatie door te geven via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.