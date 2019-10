Geweldsincidenten Veenendaal vanavond in Opsporing Verzocht

Op woensdag 11 september rond 3.40 uur werd er brand gesticht in café Het Dak van de Markt aan de Markt in Veenendaal. Vorig jaar werd dit pand al drie keer beschoten, waarna het een tijd rustig is geweest. Er werd een onderzoek naar de brand ingesteld, maar hier bleef het niet bij, want op vrijdag 27 september brandde een bestelbus uit op de Dijkstraat-West. De bus was van de eigenaar van het café.

In de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 september werd door een onbekende man een handgranaat voor de deur van het café gelegd. Het explosief is niet ontploft en werd veilig gesteld door de Explosieve Opruimingsdienst van Defensie.