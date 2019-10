Poging tot straatroof in De Bilt

Op de Waterweg werd het slachtoffer in een brandgang van achteren aangevallen. Hij werd bedreigd met een pistool en de dader eiste goederen van hem. Toen het slachtoffer begon te schreeuwen en te schoppen, koos de dader het hazenpad. Zonder buit vluchtte hij te voet weg.



De dader van deze poging tot beroving, ziet er als volgt uit:

Een man van 1.90 m lang met een atletisch postuur

Hij droeg een donkere trui met capuchon

Over de trui droeg hij een glimmend kort jack

Hij sprak gebrekkig Engels

Getuige?

Mogelijk is u op maandagavond op of nabij de Waterweg iets verdachts opgevallen of heeft u geschreeuw gehoord? Heeft u tussen 20.45 en 21.00 uur een man die aan het bovenstaande signalement voldoet zien rennen in of vlakbij de Waterweg? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844. Anoniem bellen kan via 0800-7000. Uiteraard kunt u ook contact opnemen via onderstaand tipformulier.