Diefstal pizzeria

Rond 21.00 uur kwamen de daders de pizzeria binnen lopen waar een medewerker achter de toonbank stond. De daders droegen gezichtsbedekking en eisten geld. Eén van de jongens liep achter de toonbank naar de kassa en riep tegen de medewerker dat deze open moest. De jongen deed een greep in de kassa en rende hierna samen met de andere dader de pizzeria uit. Het duo is met buit weggerend in de richting van het politiebureau Heemskerk en vervolgens het park in. Agenten hebben een zoekslag gemaakt maar hebben de twee daders niet meer aangetroffen. Bij de diefstal raakte niemand gewond.

Het volgende signalement is bekend:

Jongen 1:

Tussen de 15 en 17 jaar oud

Droeg zwarte trainingsbroek met geel/blauwe accenten op de heup

Had zwarte schoenen aan

Jongen 2:

Tussen de 15 en 18 jaar oud

Droeg een zwarte trainingsbroek

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of andere informatie over deze diefstal? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2019208952