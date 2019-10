Politie zoekt getuigen woningbrand

Rond 02.45 uur kreeg de politie een melding dat er een woning in brand stond in de Kelloggstraat. Toen agenten bij de woning aankwamen stond de gehele woning in brand. De bewoners hadden de woning verlaten en de brandweer heeft de brand geblust. Omliggende woningen zijn ontruimd. De Forensische Opsporing heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om brandstichting gaat.

De politie wil graag spreken met mensen die iets gezien hebben of informatie hebben over deze woningbrand. Bent u getuige geweest of heeft u andere informatie wat kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook op 0800-7000.

2019204811