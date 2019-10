Verdachte aangehouden na achtervolging

Rond 01:30 uur kwam er een melding binnen over een 25-jarige vrouw die tegen haar wil werd vastgehouden in een auto. Toen agenten het voertuig zagen rijden gaven zij de bestuurder een stopteken. De verdachte negeerde het stopteken en ging ervandoor. Op de Oosterweg in Purmerend stopte de auto plotseling en stapte het slachtoffer uit het voertuig. Het slachtoffer was ongedeerd en werd opgevangen door agenten. De verdachte ging er direct weer vandoor in de richting van Monnickendam. Meerdere politieauto’s zetten de achtervolging in. Hierbij werd ook een politiehelikopter ingezet. Tijdens de vlucht slingerde het voertuig gevaarlijk over de weg. Agenten probeerden de bestuurder tot stoppen te dwingen. Hierbij is geschoten op de auto . De achtervolging stopte toen de auto van de verdachte in de sloot belandde. De verdachte kon vervolgens worden aangehouden.

De 24-jarige verdachte is overgebracht naar het politiebureau en ingesloten voor onderzoek. Het VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten) onderzoekt, zoals te doen gebruikelijk bij dit soort incidenten, het beschieten van de auto door de agenten.