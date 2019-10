Vermoedelijke veroorzaker ongeval A10 aangehouden

Amsterdam - De politie in Oost-Nederland heeft vanochtend 29 oktober 2019 de bestuurder van een Audi A3, die mogelijk betrokken was bij de aanrijding op de A10 gisteravond, in Ugchelen aangehouden. Tegen de 28-jarige inwoner uit Purmerend is proces-verbaal opgemaakt voor het in gevaar brengen van het verkeer en het verlaten van plaats ongeval.