Coldcase Urvin Pedro Brandborg bij Opsporing Verzocht en Team West

Den Haag - De 27-jarige Urvin zou in september 2004 naar de Dominicaanse Republiek, mogelijk met een vals paspoort zijn gereisd. Na zijn vertrek belt hij zijn zus en zegt dat hij goed is aangekomen. Daarna hoort zij niets meer van hem. Zijn familie doet er alles aan om uit te zoeken waar hij is. Net als een stichting die contacten heeft met buitenlandse gevangenissen. Bekend is dat Urvin in criminele kringen verkeerde. In Opsporing Verzocht en Team West wordt een reconstructie getoond van zijn leven.