Auto op Emelissedijk beschoten, verdachten ontkomen

De auto met de slachtoffers reed op de Emelissedijk toen er schoten klonken en de auto geraakt werd. Hevig geschrokken reden ze door tot de Hooghagen, waar ze de politie waarschuwden. De dader of daders zouden volgens de twee in een donkere auto hebben gezeten. Een onderzoek in de omgeving leidde nog niet naar de verdachten.

Inmiddels is het onderzoek in volle gang, worden sporen onderzocht en met getuigen gesporken.

Wij hopen dat er mensen zijn die getuige waren van het incident, die iets is opgevallen rond het tijdstip en in de omgeving van het incident, of die andere informatie of beelden hebben die kan helpen bij het onderzoek.

Laat het ons weten via het tipformulier, bel 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.